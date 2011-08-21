Вице-президент: перед Китаем и США стоят общие проблемы

США и КНР должны осознавать, что их объединяют общие глобальные проблемы и обязанности. Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден во время визита в Китай, передает Associated Press.

Дж.Байден подчеркнул, что обеим странам необходимо обеспечить друг другу наиболее приемлемые условия для совместной торговли и капиталовложений. Пекин должен устранить барьеры, препятствующие американским партнерам установить сбалансированные торговые отношения с Китаем.

Как США, так и КНР заинтересованы в стабильности в мире, что подразумевает, помимо всего прочего, контроль за нераспространением ядерного оружия в таких странах, как Северная Корея и Иран, заявил американский вице-президент, обращаясь к студентам университета Сычуань, который он посетил в рамках своего визита.

Кроме того, Дж.Байден заверил китайскую сторону в стабильности американской экономики, заявив, что дефолт не угрожает США, и Пекин может не беспокоиться по этому поводу.

Китай, напоминает РосБизнесКонсалтинг, являясь крупным держателем американских казначейских облигаций на 1,2 трлн долл., раскритиковал США в связи с понижением рейтинга страны экспертами международного рейтингового агентства Standard & Poor`s, подчеркнув, что разногласия между республиканцами и демократами в вопросе повышения лимита госдолга США заставили усомниться в стабильности экономики.

Сегодня завершается пятидневный визит Дж.Байдена в Китай. Остаток дня вице-президент США проведет, посещая города КНР со своим китайским коллегой Си Цзипином, который, согласно прогнозам, может стать новым лидером страны на предстоящих выборах.