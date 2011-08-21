Из-за стада коров началась война

В Южном Судане в штате Джонглий в результате ожесточенных столкновений между двумя племенами погибли, по меньшей мере, 500 человек, передает Би-би-си. В ходе погромов практически полностью сожжен целый город.

Беспорядки в штате начались после того, как 19 августа члены племени мурле попытались украсть у племени лу-нуэр стадо коров. Информацию подтвердил министр юстиции страны.

В комментариях по данному поводу губернатор штата пожаловался на тяжелое продовольственное положение, а также на нехватку скота для церемониального использования.

Джонглий наименее безопасный штат Южного Судана - страны, которая лидирует в рейтинге стран с наивысшим уровнем угрозы терроризма. Южный Судан самое молодое государство мира, его официальное отделение от Судана и признание мировым сообществом состоялось 9 июля с.г.

Однако с обретением независимости в стране сохраняется кризис управления, который усиливает отсутствие полноценной валюты, производства, а также общий уровень отсталости развития.

По данным ООН, за первые полгода на территории Южного Судана произошло около 300 конфликтов, в которых погибли 2368 человек, замечает РосБизнесКонсалтинг.