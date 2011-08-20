Британия выдворит из страны 150 участников погромов

Иностранцы, задержанные за участие в беспорядках в городах Великобритании в начале августа, должны быть депортированы «при первой возможности».

Об этом, как сообщает ВВС, заявил министр по делам иммиграции страны Дэмиан ГРИН.

По данным британской погранслужбы, примерно 150 человек из 2800 арестованных во время беспорядков являются иностранными гражданами.

По иммиграционным правилам страны, люди, не являющиеся гражданами Евросоюза, могут быть немедленно подвержены депортации в случае, если будут приговорены к 12 месяцам тюремного заключения.