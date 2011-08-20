Ливия может возобновить добычу нефти за три недели

Ливийские повстанцы в течение трех недель могут возобновить добычу нефти на двух крупных месторождениях на востоке страны для устранения перебоев в поставках топлива и возможного возобновления экcпорта нефтепродуктов на мировой рынок. Как передает Reuters, соответствующее заявление сделал представитель Arabian Gulf Oil Company (компания-оператор проектов на месторождениях Месла и Сарир) Абджельджалил Маюф.

"Мы возобновим работу, как только сможем обеспечить надлежащий уровень безопасности. На это может уйти до трех недель", - пояснил он.

Ливия - третий по величине производитель нефти в Африке. Суточная добыча до начала гражданской войны составляла 1,6 млн барр. Потенциальный суточный объем добычи на месторождениях Месла и Сарир составляет около 250 тыс. барр., или 16,6% объема нефтедобычи в Ливии до начала вооруженного конфликта, замечает РосБизнесКонсалтинг.