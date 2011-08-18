За три ночи в Берлине сожгли 50 автомобилей

Начиная с ночи на вторник, в Берлине было подожжено почти пять десятков автомашин. Большинство из них были или полностью разрушены, или сильно повреждены. Как сообщает Немецкая волна со ссылкой на полицию, неизвестные поджигатели выбирают дорогие новые машины. Хотя в ночь на четверг, по данным полиции, пламя уничтожело и несколько машин, которые уже свыше десяти лет были в употреблении. Пока от поджогов никто из людей не пострадал.

Злоумышленники действуют под прикрытием темноты, преимущественно в относительно фешенебельных центральных районах Берлина, как Шарлоттенбург или Тиргартен. По этой причине берлинская полиция усилила свое присутствие на улицах столицы. В частности, по данным полиции района Шарлоттенбург, усиленное патрулирование ведут как полицейские в форме, так и в гражданском. Противодействовать беспрецедентным событиям полиция пытается также с помощью наблюдения с вертолета. Однако пока, как сообщается, на след поджигателей выйти не удается. Поиск злоумышленников в Берлине – очень сложное дело, ввиду того, что совокупная длина улиц немецкой столицы составляет около 5400 километров.

Бургомистр Берлина Клаус Воверайт призывал жителей столицы к особой бдительности. Политик обратился к людям с призывом как можно быстрее сообщать о подозрительных ситуациях в полицию. А вот полиция, в свою очередь, объявила вознаграждение в 5 тысяч евро тому, кто поможет схватить злоумышленников, которые поджигают машины в Берлине.