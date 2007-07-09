Переговоры между Украиной и ЕС о новом соглашении не приостанавливались

Чрезвычайный и Полномочный Посол Португальской Республики в Украине Жозе Мануэл Пессанья ВИЕГАШ подчеркивает, что переговоры между Украиной и Европейским Союзом о новом усиленном соглашении проходят хорошо, и «сейчас предусмотрены новые раунды переговоров в Брюсселе в октябре и в Киеве в декабре 2007 года».

Об этом идет речь в письме Ж.М.ВИЕГАША, переданном УНИАН.

В письме также отмечается, что “Четвертый раунд переговоров о новом усиленном соглашении между Украиной и ЕС прошел в Киеве 2-4 июля 2007 года в атмосфере хорошего понимания с обеих сторон. Был достигнут значительный прогресс в процессе переговоров и предусмотрено проведение еще двух раундов до конца этого года”.

Кроме того, Ж.М.ВИЕГАШ отмечает: “Ожидается, что переговоры о подписании Договора о свободной торговле между ЕС и Украиной начнутся очень скоро, до конца 2007 года. Этот факт никак не препятствует развитию переговорного процесса по новому усиленному соглашению”.

В этом контексте посол отмечает: “Общеизвестно, что начало переговоров о подписании Договора о свободной торговле зависит от завершения переговорного процесса по присоединению Украины ко Всемирной торговой организации (WTO), которое может состояться в ближайшее время, возможно в октябре 2007 года”.

Информацию, которая, со ссылкой на слова Ж.М.ВИЕГАША была распространена УНИАН 6 июля, о том, что переговоры между Украиной и ЕС о заключении нового усиленного соглашения на сегодня приостановлены в связи с тем, что не начаты переговоры о зоне свободной торговли, считать неверной. Основой данной информации стала следующая цитата Ж.М.ВИЕГАША на пресс-конференции 6 июля в Киеве: «Сейчас возникает такая проблема, что не были начаты переговоры относительно соглашения о зоне свободной торговли, и это приостанавливает каким-то образом как раз переговорный процесс по усиленному соглашению».

Как сообщал УНИАН, 5 марта Украина и ЕС начали переговоры о новом усиленном соглашении, которое должно заменить действующее в настоящее время соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которого завершается в начале 2008 года. Главным пунктом нового соглашения должно стать создание зоны свободной торговли. Формальные переговоры о создании зоны свободной торговли могут начаться только после присоединения Украины к ВТО.

Португалия с 1 июля председательствует в ЕС. Важнейшим моментом Председательства Португалии в ЕС для Украины будет Саммит Украина – ЕС 14 сентября 2007 года в Киеве.

Со стороны ЕС ожидается участие премьер-министра Португалии Жозе СОКРАТЕША, министра иностранных дел Португалии Луиша АМАДУ, Президента Европейской Комиссии Жозе БАРРОЗУ и Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьера СОЛАНЫ. Этот саммит станет еще одним случаем для усиления связей и углубления сотрудничества между Украиной и ЕС.