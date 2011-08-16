Украина может предоставить полигоны белорусским военным

15 августа начался рабочий визит украинской военной делегации во главе с командующим Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем ОНИЩЕНКО в Республику Беларусь.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, целью данного визита является обмен опытом в сфере развития Военно-воздушных сил и Воздушных сил обоих государств.

По словам начальника отдела международного военного сотрудничества Командования Воздушных сил ВСУ полковника Александра БУБНОВСКОГО, в ходе визита стороны обсудят вопросы состояния и перспектив развития двустороннего военного сотрудничества, возможность проведения трехсторонних украинско-белорусско-российских учений дежурных сил по противовоздушной обороне в этом году, а также использования полигонов ВСУ Украины в интересах ВС Беларуси.

Визит продлится до 17 августа.