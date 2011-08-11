В Польше задержали почти 600 украинцев

Польская пограничная служба за полгода за нелегальное пребывание или попытку нелегального пересечения границы задержала почти 600 граждан Украины, что на 10% меньше показателей первого полугодия 2010 года.

По данным Пограничной службы Польши (SG), которые есть в распоряжении агентства УНИАН, 70% нарушителей из Украины были задержані на украинско-польской границе, в том числе в пунктах пропуска в аэропортах. Остальные - в пограничных зонах Польши с другими государствами Шенгенской зоны, где работают специальные мобильные патрули.

В целом польские пограничники задержали за аналогичные нарушения около 1200 иностранцев (1100 за первые шесть месяцев прошлого года).

Кроме украинцев, чаще всего нарушали правила легального въезда и пребывания в Польше россияне (около 90 человек), белорусы (70), граждане Турции (60) и Грузии (40).

По данным SG, в первой половине текущего года пограничники в принудительном порядке выдворили из Польши 360 украинцев, что отвечает показателям 2010 года.

В целом из страны выдворено 1250 иностранцев, что на 200 больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.