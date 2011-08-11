МИД Франции вызвал на ковер посла Украины

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Украины в этой стране для того, чтобы выразить озабоченность уголовным преследованием бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и ходом суда над ней, говорится в коммюнике министерства, которое цитирует Лента.ру. В документе также сказано, что Франция намерена продолжать следить за тем, как будет развиваться судебный процесс.

Франция не первый раз выступает с комментариями по поводу суда над Тимошенко. В заявлении МИД Франции от 5 августа, в частности, говорилось, что французы "очень обеспокоены арестом госпожи Тимошенко" и полагают, что Тимошенко не обеспечено должное право на защиту.

Во вторник, 9 августа, в украинских СМИ появились сообщения о том, что Франция приняла решение отозвать из Украины ее посла Жака Фора, якобы в связи с его заявлениями касательно суда над Тимошенко. Как сообщается на сайте посольства Франции на Украине, эта информация не соответствует действительности, и Фор продолжает работу на Украине.