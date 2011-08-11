Частных самолетов становится все больше

По прогнозам экспертов, парк частных воздушных судов в мире к 2030 году увеличится в два раза - до около 30 тыс. 900 самолетов, основной рост рынка ожидается именно в странах СНГ, количество самолетов в которых по прогнозам увеличится в 4 раза и достигнет отметки 1765 единиц.

Об этом говорится в пресс-релизе компании FL Technics Jets, которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, по оценкам экспертов компании FL Technics Jets, в странах, в которых интенсивность перелетов является относительно низкой, а расстояния, на которые путешествуют пассажиры, остаются по-прежнему достаточно большими, объем услуг и возможностей частных воздушных судов существенно превосходят преимущества коммерческих судов. Кроме того, согласно последним статистическим данным, в Африке, Латинской Америке и Восточной Европе спрос на 50-местные комфортабельные частные самолеты также растет.

Если оценивать объем рынка, Европа, включая Россию и страны СНГ, занимает третью позицию, и по прогнозам, этот регион продемонстрирует рост в 17%. По мнению экспертов компании FL Technics Jets, в последующие три десятилетия именно в этих трёх регионах будет наблюдаться самый большой спрос на рынках частной и коммерческой авиации.

«Основными факторами, стимулирующими быстрый рост популярности частных воздушных судов, должны быть, прежде всего, затраты времени и качество услуг», - комментирует генеральный директор FL Technics Jets Дариус ШАЛУГА. По его словам, несмотря на наметившуюся тенденцию роста популярности частных воздушных судов, для того, чтобы поддерживать непрерывный поток пассажиров и авиакомпаний, необходимо и дальше увеличивать аэропорты во всем мире. При этом необходимо упростить бюрократические процедуры в аэропортах, поскольку это препятствует развитию рынка до нынешнего уровня авиации в Европе и Северной Америке.

«Китай, например, несмотря на его размер, имеет чуть более 150 гражданских аэропортов. У него контролируемое воздушное пространство, таким образом, гражданским самолетам разрешено использовать ограниченное количество воздушных коридоров, которые в основном используются коммерческими воздушными судами. В результате, частные воздушные суда часто сталкиваются с необходимостью конкурировать за наиболее удобные интервалы времени осуществления рейсов. В то же время, гораздо благоприятнее ситуация в России и странах СНГ, в которых воздушное пространство является более либеральным, и это позволяет существенно упростить сложные процедуры воздушного передвижения, а также легче управлять инфраструктурой аэропорта", - объяснил Д. ШАЛУГА.