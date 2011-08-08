Меркель и Саркози призвали срочно принять меры
05:55, 08 августа 2011Мир
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Совместное заявление
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози в воскресенье призвали как можно скорее воплотить в жизнь меры по укреплению евро, согласованные странами еврозоны в июле, сообщает Радио Свобода.
В совместном заявлении лидеры двух стран призвали также Испанию и Италию принять жесткие меры по сокращению острого бюджетного дефицита ради восстановления доверия к единой европейской валюте.
Ранее главы финансовых ведомств стран "большой семерки" сообщили, что сегодня проведут консультации, чтобы скоординировать действия национальных центробанков в условиях изменившейся конъюнктуры на мировых финансовых рынках.
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