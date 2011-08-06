Депутат Европарламента о Тимошенко, суде и мести Януковича

Депутат Европейского парламента Чарльз ТЕННОК (группа европейских консерваторов и реформистов, Великобритания) считает, что «судебное шоу» вокруг бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО «издает плохой запах манипуляций судебной системой».

Такое мнение он выразил в комментарии собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе относительно решения суда взять Ю.ТИМОШЕНКО под стражу.

По словам евродепутата, о попытках манипуляций свидетельствует не только поспешность, с которой проводится процесс, в рамках которого Ю.ТИМОШЕНКО предоставляется недостаточно времени для ознакомления с материалами обвинения, но также и мнения многих независимых наблюдателей относительно того, что в суде оцениваются не действия самого бывшего премьера, а экономическая политика ее правительства, «что, конечно же, должно быть предметом для решения людей у избирательных урн, а не для решения не избирающегося судьи».

«Арест других бывших министров из периода ее (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) премьерства также вызывает подозрения у тех из нас, кто знает Украину, в неосоветских попытках Президента Виктора ЯНУКОВИЧА отомстить за свой проигрыш на выборах 2004 года, которые привели к Оранжевой революции, и удалить единственного человека, который может угрожать его партии на выборах в парламент в следующем году», - заявил британский депутат.

Он также повторил свой призыв к Киеву, с учетом противоречивой природы обвинений, выдвинутых против Ю.ТИМОШЕНКО, пригласить независимых международно-признанных юристов для оценки обвинений и самого хода судебного процесса с вынесением собственного вердикта относительно того, соблюдает ли Украина свои обязательства в области честного судебного процесса и независимости судебной системы, взятые в рамках членства в Совете Европы и ОБСЕ.

Ч.ТЕННОК выразил убежденность в том, что после летнего отпуска Европарламент обсудит ситуацию в Украине, особенно в свете предстоящей ратификации соглашения о зоне свободной торговли.

«Я, конечно, не знаю, виновата ли Ю.ТИМОШЕНКО, или нет, но все уголовные обвинения должны вызывать доверие и быть несомненно доказанными, чего, по мнению многих международных наблюдателей, пока нет», - подчеркнул британский депутат.