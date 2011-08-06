S&P понизило кредитный рейтинг США

Рейтинговое агентство Standard and Poor`s впервые в истории понизило кредитный рейтинг США с максимально высокого уровня ААА до АА+ с негативным прогнозом.

S&P объяснило, что понизило кредитный рейтинг страны из-за ростущего государственного долга, а также из-за того, что правительство США не принимает достаточно эффективные меры для решения проблемы долга.

Тем временем представитель министерства финансов США прокомментировал это решение рейтингового агентства как ошибочное, заявив, что S&P ошиблось в подсчетах на 2 трлн долларов.

"Просчет в оценке на два триллиона долларов говорит сам за себя", - цитирует Би-би-си. Такая ошибка, по мнению министерства, ставит под вопрос компетентность экспертов рейтингового агентства.