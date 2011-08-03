Президент Венесуэлы Уго Чавес призвал освободиться от диктатуры доллара в пользу альтернативной региональной валюты сукре, предложенной "Боливарианским альянсом для народов нашей Америки" (АЛБА).

"Стратегическое предложение о введении сукре как новой боливарианской валюты как никогда актуально. Покончим с диктатурой доллара!", - написал Чавес в Твиттере.

"Я поддерживаю сказанное нашим другом - российским премьер-министром Владимиром Путиным: Соединенные Штаты являются настоящим паразитом мировой экономики!" - цитирует РИА "Новости".

Чавес сделал эти комментарии в связи с недавним решением конгресса США поднять планку предельного уровня государственного долга во избежание дефолта. В понедельник Владимир Путин в беседе с участниками форума "Селигер-2011" заявил, что американская экономика паразитирует на монополизме доллара.

Сукре как унитарная региональная система компенсации платежей при взаиморасчетах начала вводиться в странах АЛБА год назад как альтернатива доллару.

"Боливарианский альянс для народов Америки" был создан по инициативе Кубы и Венесуэлы в 2004 году в противовес американской инициативе свободной экономической зоны двух Америк. В состав АЛБА входят Боливия, Венесуэла, Гондурас, Доминикана, Куба, Никарагуа, Эквадор, Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда.