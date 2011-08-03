СМИ нашли документы Черновецкого в МВД Израиля (копия)

Израильское интернет-издание Izrus опубликовало копию удостоверения личности мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, подтверждающее его израильское гражданство.

Как сообщается на сайте Izrus, распечатка получена абсолютно законным способом из базы данных МВД Израиля.

Вместе с тем, СМИ "по юридическим соображениям" затушевало отдельные фрагменты этого документа. "Однако в публикуемой версии хорошо видны основные детали: дата распечатки, фамилия (два варианта написания на иврите), имя, первые три цифры удостоверения личности, номер и название города прописки", - пишет издание.

В других документах, так же содержащих сведения из базы данных МВД, указаны имена родителей Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, дата его рождения, имена супруги и детей, номера их удостоверений личности, и тот же адрес прописки в Израиле. "Имена родственников и дата рождения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО сходятся с информацией, которая ранее публиковалась в его официальной биографии и многочисленных материалах украинских СМИ. Соответственно, ошибки быть не может: речь идет именно о градоначальнике Киева, а не о его тезке и однофамильце", - подчеркивается на сайте.

Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его жена Алина АЙВАЗОВА уже 17 лет являются гражданами Израиля.

В соответствии с информацией, которая содержится в базе данных МВД, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его жена репатриировались в Израиль 5 октября 1994 года.

По данным по состоянию на июль 2011 года, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ прописан в доме на одной из улиц Северного Тель-Авива.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ баллотировался на должность Президента Украины в 2004 году, был избран мэром столицы в 2006 году, до этого избирался народным депутатом Украины.

Также СМИ сообщают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ недавно прибыл из Грузии в Израиль.

В Украине двойное гражданство запрещено.