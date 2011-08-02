У посольства Израиля нет данных о гражданстве Черновецкого

Посольство Государства Израиль в Украине не владеет информацией относительно израильского гражданства мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе посольства.

«Посольство Израиля в Украине не владеет информацией по поводу гражданства Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО», - сказали в диппредставительстве.

Сегодня некоторые СМИ сообщили, что мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его жена Алина АЙВАЗОВА уже 17 лет являются гражданами Израиля.

В соответствии с информацией, которая содержится в базе данных МВД, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его жена репатриировались в Израиль 5 октября 1994 года.

По данным по состоянию на июль 2011 года, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ прописан в доме на одной из улиц Северного Тель-Авива.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ баллотировался на должность Президента Украины в 2004 году, был избран мэром столицы в 2006 году, до этого избирался народным депутатом Украины.

Также СМИ сообщают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ недавно прибыл из Грузии в Израиль.

Как известно, в Украине запрещено двойное гражданство.