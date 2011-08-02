Украинцы не спешат бежать из охваченной беспорядками Сирии

Украинские граждане в Сирии не обращались в посольство с проблемами, связанными с пребыванием в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«От наших граждан нет обращений по поводу каких-либо проблемных вопросов их пребывания на территории Сирии», - сказал он.

В то же время, по словам руководителя пресс-службы МИД, ситуация в некоторых сирийских городах остается напряженной.

Он напомнил, что МИД уже рекомендовало украинским гражданам воздержаться от поездок в Сирию. А.ДИКУСАРОВ заверил, что посольство Украины в Дамаске контактирует с украинскими гражданами.

Он также отметил, что в настоящее время есть прямой авиарейс из Дамаска в Киев, и украинцы, которые находятся в Сирии, могут этим воспользоваться.

А.ДИКУСАРОВ сказал, что если гражданам Украины, которые находятся не в Дамаске, будет необходима помощь, чтобы попасть на прямой рейс, они могут обращаться в украинское посольство.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Сирии в результате столкновений активистов оппозиции с силами безопасности погибли более 130 человек.

Сирийские правозащитники заявляют о гибели 100 человек в результате столкновений в городе Хама, общее количество жертв столкновений в разных районах Сирии 31 июля, по данным разных правозащитников, составило 136 человек.

Утром 31 июля была отключена подача воды и электричества в некоторые районы Хамы, после чего бронетехника вошла в город.

Представитель медицинской службы заявлял, что танки "беспорядочно стреляли из пулеметов и переезжали самодельные баррикады, построенные жителями".