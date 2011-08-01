США: Сирия ведет войну против собственного народа

Пресс-атташе посольства Соединенных Штатов в Дамаске Джей Джей Хардер назвал происходящее в городе Хама самой настоящей войной Сирии против своего собственного народа.

Сирийская администрация в официальном заявлении обвинила вооруженные группировки в нападениях на военных, однако, как заявил дипломат корреспонденту Би-би-си, единственной вооруженной бандой в Хаме является правительство.

По словам британского министра иностранных дел Уильяма Хейга, он был возмущен тем, что Сирия не дает своему народу выразить протест накануне Рамадана.

Насилие сирийской армии в отношении гражданского населения особенно недопустимо накануне праздника Рамадана, заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон.

"Я потрясена последними вестями из Сирии, где вновь убито много гражданских лиц в ходе совершенно неоправданного штурма сирийскими силами безопасности города Хама с использованием танков и других тяжелых вооружений против граждан, осуществляющих свое право на мирный протест", - говорится в заявлении Эштон.

Как сообщали ранее представители сирийской оппозиции, не менее 100 человек были убиты в результате военной операции сирийской армии в городе Хама, который стал одним из главных центров антиправительственных выступлений.