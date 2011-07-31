Глава наркокартеля признался в 1500 убийствах

Арестованный в пятницу предполагаемый глава мексиканского наркокартеля сознался, что отдал приказ об убийстве 1500 человек в городе Хуарес на севере страны, сообщает Би-би-си.

Хозе Антонио Акосту Эрнандеса также подозревают в организации нападения в прошлом году на работницу консульства США и ее мужа.

Как указывают официальные лица, Эрнандес играл ключевую роль в наркокартеле города, который находится на границе Мексики и США и считается одним из самых неблагополучных в стране.

В одном только прошлом году здесь было совершено более 3000 убийств.