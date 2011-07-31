Глава наркокартеля признался в 1500 убийствах
19:39, 31 июля 2011Мир
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И это только половина из всех
Арестованный в пятницу предполагаемый глава мексиканского наркокартеля сознался, что отдал приказ об убийстве 1500 человек в городе Хуарес на севере страны, сообщает Би-би-си.
Хозе Антонио Акосту Эрнандеса также подозревают в организации нападения в прошлом году на работницу консульства США и ее мужа.
Как указывают официальные лица, Эрнандес играл ключевую роль в наркокартеле города, который находится на границе Мексики и США и считается одним из самых неблагополучных в стране.
В одном только прошлом году здесь было совершено более 3000 убийств.
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