Украина признала беженцем обвиняемого в России

Украина предоставила статус беженца уроженцу Великого Новгорода Андрею Петровскому, подозреваемому в совершении ряда серьезных преступлений в РФ и с 2008 года находящемуся в межгосударственном розыске, сообщил в среду на пресс-конференции в Новгороде начальник областного УВД Анатолий Якунин.

"Статус беженца предоставлен Петровскому до 2012 года", - сказал он. По словам начальника УВД, в течение последних 1,5 лет, когда новгородским правоохранителям стало известно, что Петровский находится в Украине, российская сторона предприняла несколько попыток его экстрадировать.

"(По запросам РФ) его на Украине несколько раз задерживали и отпускали", - цитирует РИА Новости. Якунин предположил, что причиной отказа в экстрадиции стало то, что украинская сторона, "может быть, сочла незначительными составы (преступлений, в которых подозревается Петровский)".