Британия признала повстанцев правительством Ливии

Британия признала ливийских повстанцев законным правительством страны и будет вести дела с Национальным переходным советом Ливии так же, как и с другими иностранными правительствами, заявил глава британского МИДа Уильям Хейг, сообщает Би-би-си.

Британия также разморозит ливийские активы объемом в 150 млн долларов, чтобы помочь Национальному переходному совету поставить страну на ноги.

По словам Хейга, повстанцам будет предложено назначить нового посла Ливии в Великобритании после того, как ранее в среду британское правительство заявило о высылке всех сотрудников ливийского посольства в Лондоне.