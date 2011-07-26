Президент Польши: Грузия выбрала правильный путь

Польша поддерживает стремление Грузии в ЕС и НАТО и будет содействовать ей на этом пути, заявил сегодня в Батуми на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Михаилом Саакашвили президент Польши Бронислав Коморовский.

«Грузия стоит на правильном пути, и мы всецело поддерживаем вашу страну на пути демократического реформирования и евроинтеграции», - цитирует Грузия-онлайн.

Коморовский отметил необходимость повышения уровня отношении между Грузией и ЕС. «Мы должны поднять на новый уровень эти отношения и Польша готова играть в этом свою роль», заявил президент страны, которая сейчас председательствует в ЕС.

Он призвал польских бизнесменов инвестировать финансы в экономику Грузии. «Однако это не должно быть односторонним движением, грузинский бизнес активнее должен входить на рынки ЕС, в том числе и Польши», - сказал Коморовский.

Президент Грузии в свою очередь подчеркнул, что Польша является важной страной для региона и «усиление Польши в ЕС позволит странам, претендующим на вступления в НАТО, с большим оптимизмом смотреть в будущее». «Польша формируется в сильное региональное государство, которое успешно справилось с экономическим кризисом, что заслуга этого правительства, и сейчас президент Польши ведет сбалансированную внешнюю политику», - отметил он.

Саакашвили отметил, что Грузия с вниманием ждет саммита по европейскому соседству: «Мы надеемся на усиление интеграционных процессов со странами соседями ЕС».