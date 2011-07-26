Отец норвежского террориста считает, что тот должен покончить с собой

В интервью каналу «Евроньюс» отец Андреса Брейвика, устроившего двойной теракт в Норвегии, признался, что уже много лет не виделся со своим сыном от первого брака и узнал о его злодеяниях из телевизора. Об этом сообщает Эхо Москвы.

Йенс Брейвик убежден, что Андрес сумасшедший и ему следовало бы покончить с собой.

По уточненным данным, жертвами взрыва в Осло и стрельбы в детском лагере на острове Утойе стали 76 человек. Сам же Андрес Брейвик ближайшие 8 недель проведет под стражей. Такое решение накануне принял суд в Осло.