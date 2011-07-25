Европол создает антитеррористическую группу для Скандинавии

Полицейская служба Евросоюза - Европол - формирует экспертную группу из более чем 50 специалистов для оказания Норвегии и другим скандинавским странам помощи в изучении и расследовании "неисламских угроз", сообщила интернет-газета Euobserver.

До сих пор главной угрозой для Европы назывался исламский терроризм.

Двойной теракт, напоминает РИА "Новости" произошел в Норвегии 22 июля, его жертвами стали 76 человек. Сначала прогремел взрыв у комплекса правительственных зданий в центре Осло, а через несколько часов мужчина в полицейской форме открыл стрельбу в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии на острове Утёйя.

Власти задержали подозреваемого в стрельбе на острове - 32-летнего этнического норвежца Андерса Брейвика - и заявили о его связи со взрывом в центре столицы. В полиции не увязывают произошедшее с международными террористическими организациями и заявляют о связях арестованного с правым экстремизмом (правящая Норвежская рабочая партия представляет левые политические силы).