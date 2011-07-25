В Польше арестован пособник норвежского террориста?

В Польше задержан предполагаемый пособник норвежского террориста Андерса Беринга БРЕЙВИКА, от действий которого погибли, по меньшей мере, 93 человека. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Gazeta.pl.

По информации радиостанции RMF, задержан житель Вроцлава, владеющий онлайн-магазином по продаже химикатов. Личность подозреваемого не раскрывается. Известно, что, торгуя химикатами, он наработал обширную сеть контактов в Скандинавии, в том числе в Норвегии.

Следователи считают, что именно у него А.БРЕЙВИК приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывчатки, которую он затем использовал для теракта в Осло. О покупке компонентов для бомбы через польский интернет-магазин А.БРЕЙВИК упоминал в своем манифесте "2083 - Европейская декларация независимости".

Теракт в Норвегии произошел 22 июля 2011 года. Сначала А.БРЕЙВИК взорвал бомбу в Осло, а затем, переодевшись в полицейского, устроил стрельбу в молодежном лагере норвежской Рабочей партии на острове Утойя. Всего в результате терактов погибли 93 человека.

На допросах 32-летний А.БРЕЙВИК признал вину и назвал свои действия "ужасающими, но необходимыми". Он также рассказал, что по Западной Европе разбросаны его единомышленники, готовые осуществить аналогичные теракты. По факту заявлений А.БРЕЙВИКА правоохранительные органы Великобритании начали расследование.

Сейчас А.БРЕЙВИК находится под стражей. На первом судебном заседании, закрытом для журналистов, суду предстоит избрать меру пресечения в отношении подозреваемого. Прокуратура настаивает на двухмесячном аресте.