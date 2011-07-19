В ЕЦБ заговорили о выборочном дефолте для Греции

Решение греческого долгового кризиса может включать в себя "выборочный дефолт", не угрожая серьезными последствиями, сказал глава австрийского Центробанка Эвальд НОВОТНЫ, впервые давая понять, что жесткая позиция Европейского центрального банка по этому вопросу дала трещину, сообщает Reuters.

Э.НОВОТНЫ заявил, что полный дефолт будет иметь "серьезные последствия" для Греции и способности ЕЦБ принимать ее долг, как залог. Но он отметил, что выборочный дефолт может сработать.

"Существует... полный комплекс вариантов и определений - от очевидного дефолта до выборочного дефолта, до кредитного события и тому подобного, - сказал он во вторник. - Это действительно необходимо изучить самым серьезным образом. Есть некоторые предложения, касающиеся очень краткосрочного выборочного дефолта, которые не повлекут негативных последствий".