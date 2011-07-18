Немецкий концерн ведет переговоры с Газпромом о снижении цены на газ

Ведущий немецкий энергетический концерн Eon ведет переговоры с российским монополистом "Газпромом" о снижении цены на поставляемый газ.

Об этом заявил газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung глава Eon Йоханнес ТАЙССЕН, сообщает Deutsche Welle.

В то же время он не исключает, что в случае необходимости к решению проблемы может быть подключен арбитражный суд.

"Пока мы продолжим переговоры. Однако могут возникнуть ситуации, когда придется разрешать спорные вопросы", - сказал Й.ТАЙССЕН.

При этом он добавил, что Eon не зависит только от поставок "Газпрома".

Агентство dpa обращает внимание на слова главы Eon о том, что концерн не ведет поиски новых партнеров для концерна в целом.

"Мы не ищем стратегических партнеров, однако сотрудничество в реализации отдельных проектов вполне допустимо", - отметил Й.ТАЙССЕН.

По его словам, такое взаимодействие возможно, например, в сферах добычи газа и использования силы ветра для производства электроэнергии.

На этой неделе конкурент Eon немецкий концерн RWE заключил соглашение о тесном сотрудничестве с российским "Газпромом", напоминает dpa. Партнеры, в частности, намерены обсудить возможность создания совместного предприятия, в которое вошли бы действующие и будущие угольные и газовые электростанции, расположенные в Германии, Великобритании и странах Бенилюкс.

Справка УНИАН. Стоимость российского газа для Германии составляет 318,96 дол. за тыс. м куб.

По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, во ІІ квартале т.г. цена российского газа для Украины составляет 295,6 дол. за тыс. м куб.