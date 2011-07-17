Извержение вулкана вызвало панику

На индонезийском острове Сулавеси произошло мощное извержение проснувшегося неделю назад вулкана Локон, сообщает Би-би-си.

Столб пепла и дыма поднимался на 3,5 километра.

Местные жители, эвакуированные несколько дней назад и возвращавшиеся к своим сельскохозяйственным угодьям у подножья вулкана, были вынуждены опять бежать в предоставленные правительством убежища.

Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо" и насчитывает несколько десятков действующих вулканов.