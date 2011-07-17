Извержение вулкана вызвало панику
12:50, 17 июля 2011Мир
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Индонезия входит в "Огненное кольцо"
На индонезийском острове Сулавеси произошло мощное извержение проснувшегося неделю назад вулкана Локон, сообщает Би-би-си.
Столб пепла и дыма поднимался на 3,5 километра.
Местные жители, эвакуированные несколько дней назад и возвращавшиеся к своим сельскохозяйственным угодьям у подножья вулкана, были вынуждены опять бежать в предоставленные правительством убежища.
Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо" и насчитывает несколько десятков действующих вулканов.
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