На Волге начали поднимать «Булгарию»

В России, на Куйбышевском водохранилище началась активная фаза операции по подъему теплохода "Булгария", затонувшего 10 июля.

Как сообщает «Лента.ру», на место кораблекрушения прибыли два спецкрана КПЛ-351, с помощью которых будет поднято судно. Расчеты, необходимые для проведения операции, были выполнены специалистами 40-го НИИ Минобороны РФ.

Судно, опрокинувшееся на правый бок, выравнивают на дне, проводится герметизация иллюминаторов. Непосредственно подъем теплохода начнется в понедельник утром, операция должна продлиться несколько часов.

Как сообщалось, круизный теплоход "Булгария" затонул на Куйбышевском водохранилище 10 июля. Из почти 200 человек, находившихся на борту, удалось спасти лишь 79. Уже найдены и опознаны тела 114 погибших, 15 пассажиров теплохода считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

В качестве основной версии кораблекрушения называется перегруженность судна и его неудовлетворительное техническое состояние. "Булгария", построенная 56 лет назад, последний капитальный ремонт проходила в 1980 году.