ЕС сократит квоты на вылов рыбы

Евросоюз намерен резко сократить выбросы вредных веществ в море, а также сократить квоты на вылов рыбы, сообщает Би-би-си.

По мнению европейских властей, существующие квоты превышают необходимый уровень, поскольку тонны рыбы хорошего качества пропадают и идут на выброс. ЕС намерен ввести ограничения на продажу рыбы и определить, какое количество морепродуктов могут продавать рыбаки. Власти Евросоюза надеются, что в таком случае рыбаки не будут пытаться поймать больше рыбы, чем они смогут продать.

По данным экологов, на выброс шло более 75% пойманной рыбы. Рыбаки, превысив квоту, выбрасывали погибшую рыбу. Сейчас их обяжут привозить весь улов на берег. Кроме того, по планам европейских политиков, крупным рыболовным компаниям будет разрешено торговать квотами.

Как рассчитывают в ЕС, новые правила заработают с 2013 года.