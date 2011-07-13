Авиакатастрофа в Бразилии: погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в результате крушения небольшого самолета на северо-востоке Бразилии, передает Би-Би-Си.

Авиакатастрофа произошла через 10 минут после взлета. Самолет принадлежал авиакомпании Noar Airlines и направлялся из города Ресифе в Натал.

Пилот попытался посадить самолет на площадке у побережья. Однако, по словам очевидцев, самолет упал на землю и загорелся.

В настоящее время на месте трагедии работают поисково-спасательные бригады, начато расследование причин происшествия.