Авиакатастрофа в Бразилии: погибли 16 человек

15:47, 13 июля 2011
Мир
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Самолет загорелся

По меньшей мере 16 человек погибли в результате крушения небольшого самолета на северо-востоке Бразилии, передает Би-Би-Си.

Авиакатастрофа произошла через 10 минут после взлета. Самолет принадлежал авиакомпании Noar Airlines и направлялся из города Ресифе в Натал.

Пилот попытался посадить самолет на площадке у побережья. Однако, по словам очевидцев, самолет упал на землю и загорелся.

В настоящее время на месте трагедии работают поисково-спасательные бригады, начато расследование причин происшествия.

 

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