Названы причины взрыва на газопроводе в Варшаве

Взрыв на газопроводе в Варшаве произошел из-за повреждения экскаватором. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на польский информационный канал TVN24, предположительно, герметичность газопровода нарушил экскаватор, который проводил в этом районе земляные работы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в варшавском микрорайоне Беланы на газопроводе произошел взрыв с последующим возгоранием. Столб огня достигал нескольких метров.

По последним данным, на место происшествия выехали восемь пожарных расчетов. Спасатели эвакуировали жителей ближайших домов. Как свидетельствуют очевидцы, одна из квартир в ближайшем доме частично выгорела. Жертв нет. Полиция перекрыла движение в районе взрыва.