В Варшаве произошел взрыв на газопроводе
13:25, 28 июня 2007Мир
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Столб огня достигает нескольких метров
В столице Польши г.Варшава произошел взрыв на газопроводе, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию польского информационного канала TVN24.
Сообщается, что взрыв произошел в варшавском микрорайоне Беланы. Газопровод горит, столб огня достигает нескольких метров.
На место происшествия выехали семь пожарных расчетов.
Причины взрыва уточняются.
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