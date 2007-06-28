В Варшаве произошел взрыв на газопроводе

Столб огня достигает нескольких метров

В столице Польши г.Варшава произошел взрыв на газопроводе, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию польского информационного канала TVN24. Сообщается, что взрыв произошел в варшавском микрорайоне Беланы. Газопровод горит, столб огня достигает нескольких метров. На место происшествия выехали семь пожарных расчетов. Причины взрыва уточняются.

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