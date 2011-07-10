Спасатели надеются, что выжившие с теплохода добрались до островов

Спасатели надеются, что многие из тех, кто был на затонувшем в воскресенье теплоходе "Булгария", могли добраться до островов на Волге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС Татарстана.

Около трех часов назад в Казань прибыл теплоход "Арабелла" со спасенными пассажирами и членами экипажа "Булгарии". Отвечая на вопрос о том, есть ли еще выжившие помимо тех, кто был доставлен на "Арабелле" в Казань, он сказал: "Может, человек 20 доплыли до ближайших островов".

Водолазы будут работать на месте, где затонул пассажирский теплоход "Булгария", и ночью, сообщила журналистам руководитель управления МЧС России Ирина Андрианова.

"Сейчас там устанавливается специальное осветительное оборудование", - сказала она.

По словам Андриановой, на месте происшествия работает в общей сложности 189 спасателей и сотрудников других силовых структур, 28 единиц спецтехники.

Водолазы простукивают стенки теплохода в надежде услышать ответный стук от возможно укрывшихся в трюмах людей, сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов. "Работают шесть водолазов, они простукивают, ищут живых", - сказал он.