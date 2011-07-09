В Малайзии задержали больше 1600 участников антиправительственных протестов

В столице Малайзии Куала-Лумпуре полиция задержала 1,667 тысячи участников несанкционированных антиправительственных манифестаций, требовавших провести реформу избирательной системы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальные СМИ.

Однако, как заявил генеральный инспектор полиции Исмаил ОМАР, задержанные будут освобождены еще до наступления полуночи, отмечает газета Star.

Издание также пишет, что против манифестантов в ряде районов Куала-Лумпура не раз использовался слезоточивый газ и водометы, а региональные электронные СМИ сообщают как минимум о 12 пострадавших.

Главным требованием манифестаций был пересмотр списков избирателей и введение более прозрачных процедур подсчета голосов.

"Мы не преступники, мы лишь просим провести свободные и справедливые выборы", - заявила дочь лидера оппозиции Анвара ИБРАГИМА Нурул Иса АНВАР.

Возглавляемая премьером Наджибом РАЗАКОМ коалиция Национальный фронт бессменно находится у власти в Малайзии все 54 года, прошедших с момента обретения страной независимости. По мнению оппозиции, в немалой степени Национальный фронт обязан этим систематической подтасовке результатов выборов, что сама коалиция отрицает.

Особую актуальность этот вопрос приобрел в связи с циркулирующими в Малайзии слухами о намерении правительства провести новые всеобщие выборы в конце текущего года. Их дата пока не объявлена, и по закону они должны быть проведены не позже середины 2013 года.

Нынешние протесты возглавила образованная в ноябре прошлого года и пользующаяся поддержкой оппозиции группа представителей неправительственных организаций, называющая себя Коалицией за чистые и справедливые выборы (КЧСВ) или сокращенно малайским словом bersih ("чистый"). Решением Министерства внутренних дел от 1 июля этого года организация была объявлена незаконной, однако в настоящее время оспаривает это в суде.