Путин: Россия - первая в мире по добыче нефти

В 2011 году добыча нефти в Российской Федерации достигнет 508-509 млн. тонн.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН на совещании, посвященном состоянию нефтепереработки и рынка нефтепродуктов в РФ.

«За первые шесть месяцев текущего 2011 года добыча составила 252,4 млн. тонн. Что это значит? Это значит, что, в принципе, в этом году добыча может быть даже больше, чем в прошлом, – где-то 508–509 млн. тонн», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, это как раз тот оптимальный объем сырья, который способен и полностью закрыть внутренние потребности, и обеспечить обязательства России по контрактам на внешний рынок.

Он напомнил, что в прошлом году Россия вышла на 1-е место в мире по добыче нефти с показателем порядка 505,2 млн. тонн, а в 2009 году было добыто 493,3 млн. тонн.

«Модернизация, диверсификация, придание экономике инновационного начала, уход от сырьевой зависимости – все это естественные приоритеты. Вместе с тем нефтянка, нефтяная отрасль, вообще энергетика – это та курица, которая несет нам золотые яйца», - сказал В.ПУТИН.

В то же время, он отметил, что в России перерабатывается менее половины объемов добытой нефти.

«Речь идет о так называемой первичной переработке, проще говоря – о массовом производстве мазута и других, по сути, сырьевых товаров. Что касается вторичной переработки – выпуска качественного бензина, дизтоплива, авиакеросина, то здесь, с учетом экспорта, можно говорить о дефиците на российском рынке этих технологических процессов самих по себе», - отметил В.ПУТИН.