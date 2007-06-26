В США одобрен законопроект о запрете ядерного сотрудничества с Россией

Комитет по иностранным делам Конгресса США одобрил проект закона об ужесточении санкций в отношении Ирана и запрете на сотрудничество с Россией в ядерной сфере. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Dow Jones Newswires.

Документ, получивший название "Iran Counter-Proliferation Act", был одобрен комитетом 37 голосами "за" при одном голосе "против". Законопроект предусматривает наложение санкций на нефтедобывающие компании, сотрудничающие с Ираном. "До сих пор, эксплуатируя пробелы в законодательстве, исполнительная власть не накладывала санкций на иностранные нефтедобывающие компании, сотрудничающие с Ираном. Теперь эти времена кончились", - заявил на заседании конгрессмен ЛАНТОС - руководитель группы авторов законопроекта.

Под санкции должны попасть такие корпорации как Royal Dutch Shell, Norsk Hydro, и China`s National Offshore Oil Corp, добывающие нефть в Иране и имеющие обширные коммерческие интересы в США.

В документе также подчеркнуто, что "никакое соглашение о сотрудничестве" в ядерной области между Россией и США не может быть подписано или вступить в силу, если президент США не подтвердит Конгрессу, что Россия "прекратила все ядерное содействие Ирану".