Горничная, которая обвинила Стросс-Кана, занималась проституцией?

Горничная нью-йоркского отеля Sofitel, обвинившая экс-главу МВФ Доминика Стросс-Кана в попытке изнасилования, подозревается в занятии проституцией, сообщает New York Post со ссылкой на информацию источника, близкого к расследованию защиты.

Как отмечает издание, это информация может объяснить, почему Д.Стросс-Кан настаивает на том, что его встреча с горничной была согласованна.

«Есть данные, что она получала просто огромные „чаевые“, если можно так выразиться, и отнюдь не в благодарность за вовремя принесенные полотенца», – заявил источник газеты.

Кроме того, по его словам, 32-летняя горничная «тратила сумасшедшие деньги на свой внешний вид».

Кроме того, горничная подозревается в том, что вымогала деньги с пытавшихся обосноваться в США соотечественников из Экваториальной Гвинеи.

Напомним, что Д.Стросс-Кан был освобожден из-под домашнего ареста, после того как у следствия появились подозрения в недостоверности показаний горничной, обвинившей экс-главу МВФ.

Зеркало недели