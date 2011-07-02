Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО по случаю начала председательства Польши в Совете Европейского Союза.

Текст приветствия обнародован на сайте Президента Украины.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина возлагает на председательство Польши в Совете Европейского Союза значительные надежды в контексте выведения отношений между Украиной и ЕС на качественно новый этап развития.

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что “в Украине есть четкая политическая воля завершить до конца текущего года переговоры о заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли”.

“Мы остаемся последовательными в воплощении в жизнь взятых на себя обязательств в части быстрого выполнения первой фазы Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины и перехода к следующему этапу его реализации”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также выразил надежду, что “благодаря эффективному лидерству Республики Польша Варшавский Саммит Инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство» в сентябре 2011 года даст успешным странам-партнерам Европейского Союза, в том числе Украине, мощный политический сигнал относительно открытия европейской перспективы, а также станет практическим стимулом для дальнейшего внедрения внутренних реформ”.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал Б.КОМОРОВСКОМУ успешно реализовать приоритеты польского председательства в Совете Европейского Союза.