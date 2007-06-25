Прекращение забастовки в Нигерии серьёзно снизило мировые цены на нефть

Прекращение забастовки нигерийских рабочих вызвало серьезное снижение цен на нефть на мировых рынках, сообщает Bloomberg. Августовские контракты на поставку нефти марки WTI на американской бирже NYMEX с открытием торгов подешевели на 1,23 доллара - до 67,91 доллара за баррель. В Лондоне нефть марки Brent с поставкой в августе подешевела на 1,05 доллара - до 70,13 доллара за баррель.

Для того, чтобы прекратить забастовку, правительству страны пришлось пообещать наложить запрет на повышение внутренних цен на топливо и пересмотреть продажу двух государственных нефтеперерабатывающих заводов. Также ожидается, что в июле Royal Dutch Shell возобновит остановленную год назад добычу в районе экспортного терминала Форкадос (Forcados).

Как передает Лента.ру, опасность забастовок в стране, где тридцать процентов добычи оказалось заблокированой в результате столкновений, заставляла цены на нефть расти две недели подряд. В ходе забастовки стоимость нефти достигала 69,88 доллара за баррель, что стало самым высоким показателем за 9 месяцев. 22 июня цена закрытия нефти марки WTI с поставками в августе составляла 69,14 доллара.