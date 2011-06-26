Китай одолжит деньги странам Европы, у которых проблемы с долгами

Китай одолжит деньги странам Европы, которые испытывают проблемы с выплатой своих долгов. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Ранее он заявил, что Пекин готов оказать подобную помощь Венгрии. Слова Вэнь Цзябао прозвучали в Бирмингеме в рамках трехдневного визита главы Госсовета КНР в Великобританию, передает Reuters.

Несколько стран Евросоюза - Греция, Ирландия, Португалия - обратились к государствам зоны евро и Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой оказать им финансовую помощь, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Правительства вышеперечисленных стран не могут самостоятельно рассчитаться по своим долгам перед кредиторами, что создало угрозу дефолта для этих государств.

Вэнь Цзябао также отметил, что руководство КНР не намерено добиваться положительного торгового баланса и планирует достичь сбалансированного развития своей торговли.