Растет беспокойство за здоровье Чавеса

Состояние здоровья президента Венесуэлы Уго Чавеса остается неизвестным, сообщает корреспондент Би-би-си.

Две недели назад на Кубе ему была сделана операция.

Представитель кабинета министров Венесуэлы заявила, что президент выздоравливает.

Но в венесуэльских и зарубежных СМИ высказываются предположения, что состояние здоровья Чавеса намного серьезней, чем говорится в официальных сообщениях.