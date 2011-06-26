Растет беспокойство за здоровье Чавеса
06:34, 26 июня 2011Мир
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На Кубе ему сделана операция
Состояние здоровья президента Венесуэлы Уго Чавеса остается неизвестным, сообщает корреспондент Би-би-си.
Две недели назад на Кубе ему была сделана операция.
Представитель кабинета министров Венесуэлы заявила, что президент выздоравливает.
Но в венесуэльских и зарубежных СМИ высказываются предположения, что состояние здоровья Чавеса намного серьезней, чем говорится в официальных сообщениях.
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