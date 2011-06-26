В Китае освободили еще одного правозащитника
05:49, 26 июня 2011Мир
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В преддверии поездки премьера по Европе
В Китае освобожден из заключения известный правозащитник Ху Цзя, сообщает Радио Свобода. По словам его жены, он вернулся домой утром в воскресенье, отбыв три с половиной года лишения свободы, к которым его приговорили по обвинению в подрывной деятельности.
Ранее на этой неделе из-под стражи был освобожден известный художник Ай Вэйвэй, нередко критиковавший китайские власти.
Наблюдатели отмечают, что Ай Вэйвэй и Ху Цзя были освобождены в преддверии и во время поездки китайского премьера Вэнь Цзябао по Европе.
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