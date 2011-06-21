В авиакатастрофе Ту-134 погибли 44 человека

Число погибших в катастрофе самолета Ту-134 в Карелии, который летел из Москвы и совершил жесткую посадку вблизи аэропорта Петрозаводска, выросло до 44 человек, сообщили РИА Новости в управлении информации МЧС РФ.

"По уточненным данным, на борту потерпевшего крушение находилось 52 человека, 44 погибли, восемь пострадали", - сказал представитель управления.

В катастрофе погиб гражданин Швеции. Погибший был спасателем и летел на конференцию стран Баренц-региона, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Карелии.

Среди погибших, возможно, футбольный арбитр Владимир Петтай, который судит матчи российской премьер-лиги, сообщили РИА Новости источники в спортивных кругах и на месте происшествия. Его имя есть в списке пассажиров.