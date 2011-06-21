Беларусь намерена принять меры против ЕС

Беларусь предпримет ответные меры в связи с принятыми сегодня экономическими санкциями со стороны Евросоюза.

Об этом говорится в комментарии начальника управления информации - пресс-секретаря МИД республики Андрея САВИНЫХ, распространенном по поводу решения Совета ЕС.

"Белорусская сторона предпримет адекватные действия по защите законных интересов своих граждан и предприятий, включая ответные меры в отношении инициаторов этого решения", - заявил А.САВИНЫХ.

По его словам, принятое решение "заставляет сомневаться в способности Совета ЕС адекватно оценить сложившуюся ситуацию и сделать шаги навстречу конструктивному диалогу, нацеленному на поиск рациональных решений".

"Приходится констатировать, что европейская политика находится в плену иллюзий и ложных представлений о реальном положении дел в нашей стране. Евросоюз пытается говорить с Беларусью с позиции силы и экономических санкций, которые на деле направлены против интересов простых людей", - отметил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

"В этих условиях мы напоминаем, что санкционное мышление доказало свою бесперспективность еще в прошлом веке. Мы убеждены, что только через открытый и равноправный диалог возможно решение существующих проблем", - заявил А.САВИНЫХ.

"В настоящее время приходится констатировать, что действия ЕС углубляют конфронтацию и затрудняют возможность перехода к нормальному взаимодействию", - заключил он.

Как сообщалось, 20 июня главы МИД 27 стран Евросоюза на заседании в Люксембурге приняли решение расширить санкции против Беларуси, введя эмбарго на поставки в страну "оружия и материалов, которые могут использоваться для внутренних репрессий". Министры также расширили список белорусских лиц, которым запрещен въезд в ЕС и чьи активы в Европе заморожены.