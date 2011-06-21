В Карелии разбился Ту-134
00:30, 21 июня 2011Мир
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Не долетел до аэродрома 15 км
Пассажирский самолет Ту-134 "Русаэро", совершавший рейс из Москвы в Петрозаводск, совершил жесткую посадку в поле, не долетев до аэродрома 15 километров, сообщила РИА Новости руководитель управления информации МЧС России.
"Самолет вылетел из Домодедово и должен был приземлиться в Петрозаводске. По предварительным данным, на борту самолета находились 43 пассажира и пять членов экипажа, - сообщила она. - Фюзеляж развалился при посадке, был пожар, на данный момент пожар потушен".
На месте работают девять пожарных расчетов, спасатели и оперативная группа ГУ МЧС по республике. Четверо пострадавших отправлены в больницы, судьба остальных пассажиров и членов экипажа выясняется.
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