В Карелии разбился Ту-134

Пассажирский самолет Ту-134 "Русаэро", совершавший рейс из Москвы в Петрозаводск, совершил жесткую посадку в поле, не долетев до аэродрома 15 километров, сообщила РИА Новости руководитель управления информации МЧС России.

"Самолет вылетел из Домодедово и должен был приземлиться в Петрозаводске. По предварительным данным, на борту самолета находились 43 пассажира и пять членов экипажа, - сообщила она. - Фюзеляж развалился при посадке, был пожар, на данный момент пожар потушен".

На месте работают девять пожарных расчетов, спасатели и оперативная группа ГУ МЧС по республике. Четверо пострадавших отправлены в больницы, судьба остальных пассажиров и членов экипажа выясняется.