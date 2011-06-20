Интеграция Украины в ЕС может стать реальной через 5-10 лет

Глава Представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА считает, что через 5-10 лет после подписания соглашения об ассоциации Украина сможет выполнить большую часть критериев относительно членства в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.ТЕЙШЕЙРА сказал в ходе прямой линии в газете «Аргументы и Факты».

«Украине было предложено подписать с ЕС соглашение об ассоциации и в случае, если такое соглашение будет подписано и реализовано, то, по нашей оценке, где-то через 5-10 лет Украина будет в состоянии выполнить большую часть из необходимых критериев, и тогда вопросы полноправной интеграции Украины в ЕС могут стать более реальными», - сказал он.

Ж.ТЕЙШЕЙРА отметил, что нет ограничений относительно количества стран, которые могут входить в состав Европейского Союза. По его словам, единственным ограничением является естественная граница Европы. Он отметил, что согласно Римскому договору о создании Европейского Союза, любая страна, находящаяся в Европе, может претендовать на членство в ЕС.

Он также отметил, что для членства в ЕС страна должна выполнить все необходимые требования членства в Евросоюзе. Для этого будет необходимо принять то законодательство, которое является общим для всего Европейского Союза и создать необходимые институционные механизмы, которые позволят это законодательство реализовывать.

Как сообщал УНИАН, власть Украины и руководство Евросоюза надеются, что соглашение об ассоциации будет подписано в этом году.