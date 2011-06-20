ЕС и МВФ отказали Греции в срочном транше

Министры финансов стран еврозоны отложили до июля принятие окончательного решения о предоставлении Греции очередного транша экстренных кредитов от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ) в размере 12 млрд евро.

Министры заявили, что сначала Афины должны ввести жесткие меры экономии, а затем, если условия будут выполнены, Греция получит транш в середине июля. Греция в ответ заявила, что кредиты нужны уже сейчас, чтобы избежать дефолта по своим долгам.

Министры призвали частных инвесторов оказать помощь Греции путем пролонгации существующих греческих кредитов. По итогам встречи в Люксембурге, однако, не было объявлено о новом пакете международной помощи Греции - предоставить которую призвали ранее, в частности, Франция и Германия.

В заявлении министров финансов, опубликованном после семичасового заседания в Люксембурге, указывается, что министрам поручено рассмотреть возможность предоставления Греции второго пакета помощи размеров в 110 млрд евро.

Напомним, министр финансов Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что Греция может сейчас рассчитывать только на половину предполагаемого транша. Он заметил, что Афины могут получить только 6 млрд евро от Европейского союза и Международного Валютного Фонда. По словам главы бельгийского Минфина, в первую очередь средства будут выделены на решение первостепенных задач.

В свою очередь, премьер-министр Греции Георгиос Папандреу 19 июня подтвердил, что Греция ведет переговоры о втором транше пакета помощи, который "примерно равен первому" в 110 млрд дол.

Напомним, что 14 июня рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Греции на три уровня и предупредило, что любая реструктуризация долга Афин будет считаться дефолтом. Такми образом рейтинг страны стал самым низким в мире.

ТСН