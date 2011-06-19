США участвуют в переговорах с Талибаном

Министр обороны США Роберт Гейтс подтвердил, что у Америки были, как он выразился, предварительные контакты с Талибаном в Афганистане, сообщает Би-би-си.

В интервью американскому телевидению Гейтс сказал, что госдепартамент США вместе с другими странами проводит подготовительные переговоры с этой организацией, но, по его мнению, пройдет много месяцев, прежде чем могут быть достигнуты какие-то успехи в этом направлении.

В субботу афганский президент Хамид Карзай впервые официально заявил о том, что США участвуют в подобных переговорах.