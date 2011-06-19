США участвуют в переговорах с Талибаном
21:22, 19 июня 2011Мир
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Глава Пентагона просит не торопить
Министр обороны США Роберт Гейтс подтвердил, что у Америки были, как он выразился, предварительные контакты с Талибаном в Афганистане, сообщает Би-би-си.
В интервью американскому телевидению Гейтс сказал, что госдепартамент США вместе с другими странами проводит подготовительные переговоры с этой организацией, но, по его мнению, пройдет много месяцев, прежде чем могут быть достигнуты какие-то успехи в этом направлении.
В субботу афганский президент Хамид Карзай впервые официально заявил о том, что США участвуют в подобных переговорах.
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