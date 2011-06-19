Сирийская оппозиция объединилась

Лидеры сирийской оппозиции 19 июня объявили о создании объединенного Национального совета, целью которого будет борьба с властями страны.

Как передает Agence France-Presse со ссылкой на представителя диссидентов Дамиля САИБА, Нацсовет возглавит сирийскую революцию и объединит различные сирийские сообщества и политические силы.

Войти в совет уже согласились наиболее заметные оппозиционные лидеры, находящиеся как в Сирии, так и за ее пределами.

Пресс-конференция революционеров проходила недалеко от сирийско-турецкой границы. Сейчас в этом районе сирийская армия проводит наступление против повстанцев. Одновременно турецкое правительство впервые начало раздавать еду сирийцам, бежавшим от преследования властей и оказавшимся у границы.

Руководитель Международного комитета Красного Креста Якоб КЕЛЛЕНБЕРГЕР заявил, что летит в Сирию, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию в регионе.

Восстание в Сирии началось в марте 2011 года после успеха революций в Тунисе и Египте. Его участники требуют отставки президента Башара АСАДА и проведения демократических реформ. На разгон демонстрантов правительство направило танки и вертолеты. Из-за этого не менее 10 тысяч сирийцев уже были вынуждены перейти турецкую границу.